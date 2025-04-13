شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يواصل توسعاته بافتتاح مقره الثالث بمركز الفشن بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

افتتح حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، مقره الثالث بمحافظة بني سويف، وذلك بمركز الفشن، بحضور المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد لقطاع الصعيد والمكلّف برئاسة لجنة بني سويف، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة بالمحافظة، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز تواجده على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الافتتاح استكمالًا لخطة الحزب التوسعية في بني سويف، والتي شملت مؤخرًا افتتاح المقر الرئيسي بمدينة بني سويف، وآخر بمركز ناصر، وذلك ضمن رؤية الحزب لتقوية قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتفعيل دوره المجتمعي والسياسي في المحافظات.

وعقب الافتتاح، نُظّم مؤتمر جماهيري حاشد بمركز الفشن، شارك فيه ممثلون عن وزارة الأوقاف والكنيسة، وعدد من القيادات الشعبية وأهالي المركز، في تأكيد على رسالة الحزب الداعية إلى الانفتاح على كافة مكونات المجتمع.

ونقل المستشار علي فايز، خلال كلمته، تحيات رئيس الحزب لأهالي الفشن، مؤكدًا أن الوعي الحقيقي يبدأ من تفعيل الحضور السياسي في الشارع، والاستماع إلى المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في صياغة الحلول، لا سيما في القضايا المحلية التي تمس حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات موسعة للحزب في مختلف قرى ومراكز محافظة بني سويف، من خلال فعاليات تثقيفية، ومبادرات تنموية تستهدف رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة السياسية، خاصة بين الشباب والمرأة.

وفي إطار تدعيم العمل التنظيمي، أعلن فايز ترشيحه للمستشار علي عبد الحليم لتولي مهام رئيس لجنة الفشن، لحين صدور القرار الرسمي من سكرتارية الحزب، معربًا عن ثقته في قدرته على قيادة العمل الحزبي بالمركز في المرحلة المقبلة.

واختُتمت الفعالية بافتتاح المقر الجديد المجاور لمستشفى الفشن، وسط أجواء احتفالية وتفاعل شعبي واسع، عبّر خلاله الأهالي عن تطلعهم إلى دور نشط وفعّال لحزب الوعي في تحسين أوضاع المركز، وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والخدمات والمشاركة السياسية.