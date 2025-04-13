شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء للنواب: قضينا على أزمة نواقص الأدوية.. ويوجد 12 ألف بديل ومثيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أكثر من 95% من الأدوية متوفرة في مصر، والأمر أصبح مثل أي بلد مجاورة أو أي دولة في العالم كله، لافتا إلى أن كل دواء له بديل ومثيل، مؤكداً أن هناك حوالي 12 ألف بديل ومثيل للدواء موجود في السوق المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة ما ورد من ملاحظات أعضاء اللجنة؛ على ما جاء بتقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من رئيس مجلس الوزراء عن عام 2024، 2025 فيما يخص نسب الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة والسكان عن تلك الفترة، وكذلك في ضوء قياس مدى التزام الوزارة بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

وتابع رئيس الهيئة: "لا توجد نواقص أدوية حاليا في مصر، ويتم التغلب على الأمر من خلال نظام تتبع الدواء لضبط سوق الدواء وكشف الغش والتهرب ومعرفة مكان تواجد علبة الدواء".



وأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لدعم صناعة الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي، وقال إن الفترة الماضية شهدت جهوداً كبيرة للقضاء على أزمة نواقص الأدوية حتى تم الانتهاء منها.