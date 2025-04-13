الخارجية توقع اتفاقية مع مدرسة واشنطن للبروتوكول

وتهدف المذكرة -التي وقعها من جانب وزارة الخارجية مدير إدارة تطوير الموارد البشرية مازن بن عواد الردادي، ومن جانب مدرسة واشنطن، نائب رئيس المدرسة سعيد الصلخدي- إلى تعزيز التعاون في مجالات البروتوكول والمراسم، من خلال إنشاء برامج تدريبية، وتبادل الخبرات والمعرفة.
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