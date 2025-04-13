الخارجية توقع اتفاقية مع مدرسة واشنطن للبروتوكول

وقعت وزارة الخارجية، اليوم، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد في العاصمة الرياض، مذكرة تفاهم مع مدرسة واشنطن للبروتوكول، بحضور المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأمير فيصل بن منصور.

وتهدف المذكرة -التي وقعها من جانب وزارة الخارجية مدير إدارة تطوير الموارد البشرية مازن بن عواد الردادي، ومن جانب مدرسة واشنطن، نائب رئيس المدرسة سعيد الصلخدي- إلى تعزيز التعاون في مجالات البروتوكول والمراسم، من خلال إنشاء برامج تدريبية، وتبادل الخبرات والمعرفة.