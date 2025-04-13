طوني فرنجية: لاستعادة دور السلطات المحلية وإعادة تكوينها عبر إجراء الإنتخابات البلدية المقبلة

أكّد النائب طوني فرنجية، أنّ "الفرصة اليوم مؤاتية للإنتقال إلى العمل الإنمائي" ، داعياً إلى "استعادة دور السلطات المحلية وإعادة تكوينها عبر إجراء الإنتخابات البلدية المقبلة" .

وخلال ندوة حوارية أقامها "تيار المردة" تحت عنوان "كلنا للإنماء"، أشار فرنجية إلى أن "الحرمان يطال جميع المناطق في ظل غياب الدولة وتفككها، فضلا عن الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي"، مشدداً على أن "العين يجب أن تكون على ما لم تقم به السلطات السابقة، وليس فقط على ما قامت به" .

ودعا فرنجيه إلى "انتهاج مسار صحيح خلال العهد الجديد، وتنفيذ ما لم يُنفّذ"، قائلاً: "مع اقتراب الانتخابات البلدية، علينا التفكير بحكمة، واستثمار الطاقات لبناء الداخل من خلال سلطات محلية فاعلة".

واسترجع النائب فرنجية مقولة جده طوني فرنجية "الأشخاص زائلون أما لبنان فَباقٍ"، قائلا: "علينا أن نفكّر في مناطقنا ومصالحنا وصفحة جديدة ستُفتح مع الانتخابات البلدية المقبلة، فلتكن رؤيتنا واضحة ولنبدأ من البلدية".