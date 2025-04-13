أفاد مصدر مقرب من تيار "المستقبل" قناة "الجديد"، بأنّ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان "لم يعلن عن نيته خوض الانتخابات البلدية وإنما أبدى حرصًا على صيدا وطرابلس وبيروت".
وقال إنّ هاجس الحريري في الانتخابات "يرتبط فقط بالإطمئنأن إلى مبدأ المناصفة في العاصمة، تاركاً للعائلات أن تحدد خيارتها وهو سيكون حتماً داعماً لها".
وذكرت معلومات "الجديد"، أنّه "لا يوجد شخصيات مستقبلية في بيروت وإنما أسماء من ضمن مدرسة الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "الجديد": لا شخصيات لتيار المستقبل بالانتخابات البلدية في بيروت إنما أسماء ضمن مدرسة الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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