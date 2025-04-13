معلومات "الجديد": لا شخصيات لتيار المستقبل بالانتخابات البلدية في بيروت إنما أسماء ضمن مدرسة الحريري

أفاد مصدر مقرب من تيار "المستقبل" قناة "الجديد"، بأنّ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان "لم يعلن عن نيته خوض الانتخابات البلدية وإنما أبدى حرصًا على صيدا وطرابلس وبيروت".

وقال إنّ هاجس الحريري في الانتخابات "يرتبط فقط بالإطمئنأن إلى مبدأ المناصفة في العاصمة، تاركاً للعائلات أن تحدد خيارتها وهو سيكون حتماً داعماً لها".

وذكرت معلومات "الجديد"، أنّه "لا يوجد شخصيات مستقبلية في بيروت وإنما أسماء من ضمن مدرسة الحريري".