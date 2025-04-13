"النشرة": مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على أطراف بلدة يحمر الشقيف

نفذت مسيرة اسرائيلية غارة على منطقة الدبش عند الاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب. ويأتي ذلك مع استمرار إسرائيلي في اعتداءاتها على لبنان واحتلالها لعدة نقاط في جنوب لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

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