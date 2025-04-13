وزير الدفاع الأميركي: ترامب جاد للغاية بشأن اللجوء لخيارات أخرى إن لم نتفق مع إيران

أشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد للغاية في أن تسفر المفاوضات عن منع إيران من الحصول على قنبلة نووية"، معتبراً أن "المحادثات النووية مع إيران كانت مثمرة ومثلت خطوة إيجابية".

ولفت هيغسيث، الى أن "ترامب جاد للغاية بشأن اللجوء لخيارات أخرى إن لم نتفق مع إيران، وما نقوم به مع الحوثيين أظهر مدى وعمق قدراتنا".