بن زايد للشرع: الإمارات ستدعم سوريا بكل ما تستطيع خلال الفترة المقبلة

أكّد رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في أبو ظبي، حرص بلاده على "دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
وتمنى بن زايد للشرع "النجاح والتوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار".
واستعرض الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، كما أكّد بن زايد "موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وقال بن زايد إنّ "استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها"، مؤكداً أن "دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة".
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