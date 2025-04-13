شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء سوق للخضار بالبحيرة لتعزيز الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء سوق للخضار بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، لخدمة 38000 فدان أراضي زراعية ما بين موالح وغيرها من المحاصيل للاستفادة من الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس علاء الدين صلاح، رئيس مدينة إدكو.

واستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الاقتراح برغبة، مشيرا إلى أنه بعد أن تم الانتهاء من إقامة سوق جملة للأسماك بمدينة ادكو في مكان واحد في شكل منظم، هناك حاجة ماسة لإنشاء بورصة للخضروات في منطقة شرق مركز شرطة إدكو تتوافر فيها كافة المواصفات والإشتراطات من "ثلاجات حفظ للخضار _ باكيات يتم تأجيرها للتجار _ باركينج للسيارات".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع، وهو الأمر الذي من شأنه المساعدة في زيادة الاستثمار، وتنظيم عملية البيع، بدلاً من العشوائية الموجودة داخل المدينة.

وأكد زين الدين، أن إنشاء سوق للخضار في إدكو يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، وتنمية المناطق المجاورة لها، ضمن توجهات رئيس الجمهورية نحو التنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع.

وفي هذا السياق أكد المهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أهمية إنشاء السوق لصالح إدكو، لتعزيز الاستثمار الزراعي، لاسيما وأن المركز يتميز بطبيعته الزراعية.

وأوضح الديب، أنه تم الاستقرار على موقعين في إدكو لإقامة السوق، وتم عمل الرسومات والتصميمات، أحدهما داخل الحيز العمراني على مساحة 26 فدانا، والآخر خارج الحيز العمراني على مساحة ٧٩ فدان.

وأشار إلى أنه تمت المفاضلة بين الموقعين وتم الاستقرار على المكان خارج الحيز العمراني، نظرا للمساحة الكبيرة من ناحية، ووجوده خارج الحيز يحد من الزحام.

وأكد نائب محافظ البحيرة، أن المرحلة المقبلة في انتظار موافقة جهة الولاية، وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أنه بمجرد الموافقة تبدأ إجراءات التنفيذ.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تنفيذ المقترح نظرا لأهميته، وسرعة بيان موقف هيئة التعمير والتنمية الزراعية من تخصيص قطعة الأرض لصاله إنشاء سوق الخضار في إدكو.