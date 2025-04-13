أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح"، في جنوب قطاع غزة.
وأكّدت كتائب "القسام" أنها أوقعت القوة الإسرائيلية المستهدفة بين قتيل وجريح.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، وسط مجازر يومية جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل، مع تعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت إيقاع قوّة إسرائيلية بين قتيل وجريح جرّاء تفجير منزل مفخخ شرق رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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