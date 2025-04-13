وزير التجارة الأميركي: الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والإلكترونيات ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في تصريح لشبكة "إيه.بي.سي"، أنّ "الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والإلكترونيات ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر"، وقال أيضًا "لسنا قلقين على الدولار وسيتم فرض رسوم جمركية على الأدوية خلال شهر أو شهرين".

وأشارت إلى أنّه "لا يمكننا الاعتماد على الصين في مواد تتعلق بالأمن القومي ويجب أن نصنعها في بلادنا"، معتبرًا "أنني أتوقع أن يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني تشي جينبيغ على حل المسائل التجارية بطريقة إيجابية وفعالة"، في وقت تزداد فيه الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين منذ مطلع نيسان الحالي بسبب سياسة ترامب الاقتصادية.

في وقت سابق، دعا متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة إلى "إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل"، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجية المتطورة منها.