فادي علامة نفى توقيفه من قبل جهاز أمن مطار بيروت: ما حصل هو سوء تفاهم وتم حل الاشكال بصورة سريعة

نفى النائب فادي علامة، في تصريح لـ"الجديد"، صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى توقيفه من قبل جهاز أمن المطار.

وأكد علامة أن "ما حصل هو سوء تفاهم مع عناصر جهاز الأمن في المطار، وتم حل الاشكال بصورة سريعة".