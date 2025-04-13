الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ واحد من اليمن وتم اعتراضه بنجاح

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق صاروخ واحد من اليمن وتم اعتراضه بنجاح".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار".

وتستمر القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في شنّ غارات على اليمن.