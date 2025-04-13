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مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزّع وجبات غذائية على عمال اليومية بالبحيرة

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  • مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزّع وجبات غذائية على عمال اليومية بالبحيرة 1/4
  • مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزّع وجبات غذائية على عمال اليومية بالبحيرة 2/4
  • مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزّع وجبات غذائية على عمال اليومية بالبحيرة 3/4
  • مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزّع وجبات غذائية على عمال اليومية بالبحيرة 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 13 أبريل 2025 05:52 م

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، بتنفيذ نشاط غذائي يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة.

وشارك عدد من متطوعي المؤسسة في توزيع وجبات غذائية جاهزة على عمال النظافة وعمال اليومية بمستشفى دمنهور التعليمي، إلى جانب تنفيذ حملات طرق أبواب لتوزيع الوجبات بحسب عدد أفراد الأسرة في مناطق شارع شبرا، السيدة غنيمة، ومنطقة الرحبايا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التنموية التي تنفذها المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدًا على دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

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تحت مظلة التحالف الوطني توزيع وجبات 

 

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مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية

 

 

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نشاط غذائي يستهدف دعم الفئات الأولى 

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