شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تنظم جلسات ترفيهية وتوزع وجبات ساخنة بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت جمعية رسالة ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من الجلسات الترفيهية إلى جانب دورات تدريبية متخصصة، وذلك في عدة مناطق بمحافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية، شاملة المراكز والقرى التابعة لفروع الجمعية.

وفي إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم الغذائي، قامت الجمعية بتوزيع 1590 وجبة ساخنة في مناطق متفرقة شملت: أبوسليمان بمحافظة الإسكندرية، عين الصيرة، المعسكر بمصر القديمة، عزبة الوالدة بحلوان، وعزبة الهجانة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتأتي هذه المبادرات في سياق الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به جمعية رسالة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل المجتمعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

دورات تدريبية

جلسة ترقيهية

جمعية رسالة