شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث مع السفير الروسى تعزيز التعاون الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الروسي جيورجي بوريسنكو، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وتم خلال اللقاء بحث زيادة التعاون الإعلامي بين البلدين، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين وسائل الإعلام المصرية الروسية، وتبادل الخبرات في المجالات كافة، خاصة في التدريب الإعلامي المشترك، وذلك في ظل العلاقات القوية بين البلدين والمظلة السياسية المتفاهمة بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، انفتاح الإعلام المصري للتعامل مع جميع الدول الصديقة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا، خاصة وأن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين مثل محطة الضبعة النووية، والسياحة الروسية في المدن الساحلية.

وأشار السفير جيورجي بوريسنكو، أن العلاقات المصرية الروسية تمتاز بقوتها على مدار التاريخ، مؤكدًا أن هناك تنسيق كبير بين مصر وروسيا في كل القضايا سواء الإقليمية والدولية.

وأوضح أن روسيا تدعم كل الجهود المصرية المتعلقة بغزة، من أجل إعادة الإعمار ورفض التهجير.