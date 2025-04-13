شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2021/2020 والان مع تفاصيل الخبر

انتهت يوم الأربعاء الموافق 9/4/2025 أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة و حمدي رزق عضو الهيئة والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة و أحمد محمد فؤاد والدكتور أكرم حسن محمد والأستاذة رحاب محمد عبدالله و ولاء عمران و أحمد سعداوي و محيي صبري و محمد سيد و عزت المدرك و محمد سيد ، أعضاء الجمعية العمومية.

وبحضور مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة، وسامح محروس عضو الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و عبير محمد رشاد رئيس القطاع الثاني - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ونهى محمود بدر رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وعبير عبدالستار مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وإيمان السعيد رئيس مجموعة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب

كما حضر الأستاذ طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وعبدالنبي الشحات نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي 2020/2021 ،وبدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وأضاف الشوربجي انه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الآن تم اعتماد عدد 6 ميزانيات ماليه متأخرة لمؤسسة دار التحرير اعتبارا من ميزانية 2016/2015 وحتى ميزانية 2021/2020 .

كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اختيار حمدي رزق أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي 2021/2020، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وسبل تصويبها واعداد تقرير بذلك خلال شهر من تاريخه يعرض على الهيئة الوطنية للصحافة مع اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة دار التحرير بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي 2021/2020.