قداديس أحد الشعانين عمت مناطق حاصبيا والعرقوب

أحيت الطوائف المسيحية عيد احد الشعانين في كنيسة السيدة العجائبية، وترأس القداس كاهن الرعية الاب أميل حداد بحضور جمع من ابناء حاصبيا والجوار في ظل اجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الامنية.

وفي غظته دعا الاب حداد الى المحبة والتسامح وتناول القيم السامية التى يتحلى بها هذا العيد، آملاً ان يحل السلام والوئام في لبنان والمنطقة.

وفي راشيا الفخار أحيت منطقة العرقوب قداسا احتفالياً بالمناسبة في كنيسة مار جرجس الروم الارثوذكس ترأسها الاب فخري مراد، بحضور جمع من الحضور والمتواجدين في البلدة.

ودعا الاب مراد في عظته الى المحبة والتسامح ونكران الذات آملاً ان يعم السلام للبنان والمنطقة.