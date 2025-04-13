الشرع في أبوظبي وقريباً أردوغان في دمشق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: تكريساً لسياسة الانفتاح على الجميع، وخاصة محيطه العربي والشرق أوسطي منذ وصوله إلى مقاليد الحكم في سوريا عقب سقوط الأسد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين بأبوظبي في دولة الإمارات، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات.

وتوجه الرئيس الشرع يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني ووفد مرافق إلى الإمارات اليوم الأحد، في أول زيارة إلى الإمارات منذ تنصيبه.

وكتب وزير الخارجية الشيباني عبر منصة "إكس" مرفقا صورته مع الرئيس الشرع على متن الطائرة: "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

وقال مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أوضحت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن زيارة متوقعة للرئيس السوري أحمد الشرع ستكون اليوم الأحد.

وكتبت الصحيفة: "تحسين العلاقات مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، يعد أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الشرع منذ توليه منصبه".

وكان الشرع قد زار ثلاث دول عربية منذ استلامه الرئاسة، هي السعودية والأردن ومصر. كما سبق أن زار أمير قطر، تميم بن حمد، سوريا في (كانون الثاني) يناير الماضي، ليكون أول زعيم عربي يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

أردوغان في سوريا.. قريباً

من ناحيته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة سوريا وإن المسؤولين يعملون على تحديد مواعيد مناسبة لهذه الزيارة.

يذكر أن تركيا من أقرب الدول إلى نظام الحكم الحالي في سوريا، كما أن الكثير من المفاتيح الخاصة بالأزمة السورية في يد القيادة التركية، الأمر الذي يجعل من الزيارة المرتقبة لأردوغان موضع اهتمام عربي وشرق أوسطي وعالمي كبير.