شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الرئيس السيسي نجح في أعادة مصر لمكانتها الدولية وجعلها محط أنظار قادة وزعماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الزيارات التي أجرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة الرئيس السيسي لعدد من المناطق السياحية ومنها منطقة خان الخليلي والمتحف المصري، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس مدى التقدير الدولي لمكانة مصر الحضارية والثقافية، وتؤكد نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر.

وأوضح عابد، في كلمته خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق لمناقشة تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق ،أن جولة الرئيس الفرنسي في قلب القاهرة التاريخية، واهتمامه بزيارة معالمها التراثية، تعبران عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، كما تسلطان الضوء على الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، مما يعزز من صورتها أمام العالم كدولة تجمع بين الحداثة والأصالة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الدولة المصرية، بفضل قيادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، نجحت في تحقيق إنجازات كبرى على جميع المستويات، مما أعاد لمصر مكانتها الدولية وجعلها محط أنظار قادة وزعماء العالم.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن زيارة شخصيات عالمية بحجم الرئيس الفرنسي، والتجول بحرية في شوارع القاهرة القديمة، رسالة واضحة تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، وتمتلك إرثًا حضاريًا فريدًا يجعلها قبلة للسياحة والثقافة على مستوى العالم.

وأكد رئيس نقل النواب، أن هذه الزيارات تعزز من التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وتشكل دعمًا إضافيًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.