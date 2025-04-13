شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات من الجهاز المركزى للمحاسبات للحكومة بشأن العام المالى 24/2023 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 03:45 م

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، جميع توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات توصياته بشأن التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية 2024/2023.

وقال الفيصل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الجهاز يوصي بالتالي :

1- الإلتزام بتطبيق المبادئ العامة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة مع مراعاة القرارات الخاصة بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

2- إيجاد الحلول المناسبة للحد من تزايد الدين العام الحكومي وإزالة المعوقات أمام الجهات المستفيدة من القروض الخارجية.

3- مراعاة أحكام الرقابة على تحصيل الإيرادات مع العمل على تحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة.

4- تحقيق الإستفادة من الأصول المملوكة للدولة بكافة أنواعها واتخاذ اللازم لصيانتها وتحقيق الإستفادة من موجودات المخازن في الأغراض الواردة من أجلها.

5 - إجراء الدراسات الاقتصادية للهيئات التي تعاني من استمرارية تحقيق خسائر العام (عجز النشاط).

6 - وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تكفل ترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات .

7- مراعاة الدقة الواجبة لدى إعداد تقديرات موازنات الهيئات بما يتوافق مع إمكانيات التنفيذ المتاحة والالتزام بتلك التقديرات.

8- الإهتمام بدراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات ووضع الحلول الكفيلة لعلاجها وتفادي حدوثها مستقبلاً مما يؤدى إلى سرعة تنفيذ هذه المشروعات بالشكل المخطط لها وسرعة الاستفادة منها والحصول على العائد المرحو من تشغيلها .

9- تدعيم مصادر التمويل الذاتي للهيئات بما يزيد قدرتها على سداد التزاماتها، وإعادة النظر في بعض الاستثمارات المالية التي لا تحقق أي عوائد أو التي تحقق خسائر متتالية وإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة للوقوف على جدوى استمرارية الاستثمار فيها والعمل على إزالة كافة التعديات وتقنين أوضاعها.

10- دراسة المديونيات المتوقفة واتخاذ ما يلزم نحو تحصيلها.