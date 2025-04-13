شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: دعم النشاط الاقتصادى له انعكاسات إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن العام المالي الماضي شهد تحديات كبيرة، تم تفعيل حزمتين للحماية الاجتماعية، وتسجيل عدد من المبادرات الاستثمارية، لاسيما مع ثورة النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 2.8%.

حضر ذلك خلال الجلسة العامة النواب، المستشارون الدكتور حنفي جبالي، الأحد، والتي شهدت تقرير التقرير العام للجنة مؤسس والموازنة، واختتامي للموازنة العامة فقط، وحساب ختامي موازنة التأثيرات العامة، والحسابات نهائية لموازنات المادة العامة الاقتصادية، وحسابي ختامي الهيئة الوطنية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.

وقال أحمد كجوك، إن المساندة لها انعكاسات ونتائج قوية، ستظهر خلال استعراض مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري، وكذلك في البيان المالي للعام الجديد والمزمع عرضه خلال الجلسات القادمة.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن كسب الإيرادات حصل على زيادة بنسبة 107%، إلا أن العام شهد تحديات كثيرة منها زيادة سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

ومع ذلك، هناك أحمد كجوك، وهناك أن هناك حلولاً ستنفذ خلال العام وأعوام توقف، في خطة شاملة لتحقيق الأهداف المالية بشكل فعال.