شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي للمحاسبات: 41 هيئة اقتصادية حققت أرباحا بنسبة 20.2% فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

واصل المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استعراض التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية 2024/2023.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه بشأن إجمالي النتائج فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2023 وقوائمها المالية وتقويم الأداء لها، فقد بلغت جملة الحسابات الختامية للموازنات عدد 59 هيئة للسنة المالية 2024/2023 نحو 4504.3 مليار جنيه مقابل نحو 36387 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2022 (بزيادة قدرها نحو 865.6 مليار جنيه بنسبة 23.8% متضمنة جملة الحسابات الختامية للموازنة الجارية نحو 2742.9 مليار جنيه، وجملة الحسابات الختامية للاستخدامات الاستثمارية والإيرادات الرأسمالية الممولة لها نحو 457.3 مليار جنيه، وجملة الحسابات الختامية للتحويلات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية الممولة لها نحو 1304.1 مليار جنيه، وقد تبين بشأنها ما يلي:

حققت 41 هيئة صافي ربح بمبالغ جملتها نحو 235.5 مليار جنيه بزيادة نحو 39.5 مليار جنيه بنسبة 20.2% على الربط الأصلي البالغ نحو 196 مليار جنيه مقابل نحو 192.3 مليار جنيه لعدد 39 هيئة للسنة المالية 2023/2022.

وقال: "لقد أسفرت نتائج نشاط عدد 14 هيئة خسائر العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33% وقد تركزت تلك الخسائر في كل من الهيئة الوطنية للإعلام بنحو 11.8 مليار جنيه، هيئة النقل العام بنحو 726.2 مليون جنيه، والهيئة القومية للأنفاق بنحو 385.5 مليون جنيه، وقد أدى استمرار تحقيق بعض الهيئات خسائر إلى تراكم الخسائر المرحلة بها حيث بلغت نحو 2367 مليار جنيه في 2024/6/30، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد من الهيئات أي صافي ربح العام أو خسائر العام (عجز النشاط) عن نشاطها خلال السنة المالية 2024/2023.