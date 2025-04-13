سلوم: توقيف المعتدي على 3 صيدليات يعكس صورة بهية عن عهد الرئيس عون

أشار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، إلى أنّ "القوى الامنيّة بعد اقل من 24 ساعة تمكنت من توقيف المعتدي على 3 صيدليات من خلال سطو مسلّح"، شاكرًا وزير الداخلية أحمد الحجار الذي بادر بالاتصال ووضع وزارة الداخلية بتصرف النقابة والصيادلة، وقام بجهود استثنائية لايقاف وملاحقة المعتدي، وكذلك وزير الصحة ركان ناصرالدين على اتصاله وبيان الدعم الصادر عن الوزارة، ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله وتضامنه.
ولفت إلى أنّ "هذا الانجاز وهذا الاهتمام من كافة الوزارء والاجهزة إنما يعكس صورة بهية عن عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون، عهد استعادة الدولة وامن المواطن"، موضحًا أنه "سيكون له لقاء قريب مع وزير الداخلية للشكر والتنسيق في حماية الصيدليات".
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