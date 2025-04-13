السفير البابوي ترأس قداس أحد الشعانين في بلدة القليعة ودعا اللبنانيين إلى الأمل والسلام

ترأس السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا قداس أحد الشعانين في كنيسة القديس جاورجيوس المارونية في بلدة القليعة الجنوبية، داعيًا اللبنانيين إلى الفرح والأمل والسلام.

ولفت، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام وإلى أناس سلام"، مشيرًا إلى أنّه "لذلك طلبنا من الرب أن يضع السلام في قلوبنا لكي نترجمه إلى أفعال في حياتنا اليومية".