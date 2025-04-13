الطوائف المسيحية احتفلت بأحد الشعانين في صيدا

احتفلت الطوائف المسيحية بأحد الشعانين في صيدا، فأقيمت زياحات الأطفال في الكنائس وحملوا الشموع وسعف الزيتون، وركزت العظات على معاني العيد وأهمية اسبوع الآلام وأملت أن يحل السلام كل العالم.

وفي مطرانية مار الياس للموارنة، عند البوابة الفوقا، ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار القداس، وتناول في عظته معاني عيد الشعانين، لافتا الى ان "هذا العيد هو عيد الاطفال بصورة مميزة، لانهم هم الذين يريدون ان يكون في الارض السلام من اجل مستقبلهم، وهم الصادقون في الخلاص من كل الصعاب، نحن نتعلم من الاولاد الصدق في المعاملة والعفوية في الحياة، وكلمتهم نعم، وليست لا، نريد مثل ما يريدون، مستقبل فيه سلام وامان وازدهار نستطيع العيش فيه بأمان وسلام".

وفي كاتدرائية مار نقولا للروم الكاثوليك، ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد قداس العيد عاونه عدد من الكهنة.

واعتبر في عظته ان "يسوع هو حقيقة جديدة متجددة دوما تغير واقعنا نحو الافضل"، داعيا الى استلهام العبر وان يكون يسوع في صلب حياتنا ليعم السلام".