الحجار أثنى على جهد ضباط وعناصر قوى الأمن في توقيف منفذي عمليات السطو على الصيدليات

أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح، على الجهد الذي بذله ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والسرعة القصوى في عملية توقيف منفذ عمليات السطو على الصيدليات والمحال التجارية.

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