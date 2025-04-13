الارصاد الجوية: طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الثلاثاء

اشارت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، الى أن "تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا المتمركز شمال تركيا يستمر تأثيره على لبنان، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء مع انخفاض بنسبة الرطوبة".
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الاثنين غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتدً غزارتها اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".
وذكرت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية ، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تبقى الرياح ناشطة".
واضافت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة".
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