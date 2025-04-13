عودة في أحد الشعانين: صلاتنا أن يكون اللبنانيون تعلموا من دروس الماضي وأن تكون صور الحرب محفورة في ذاكرتهم لئلا تتكرر

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، في عظته خلال قداس الشعانين في كاتدرائية القديس جاورجيوس، الى ان "اليوم ذكرى بدء الحرب المشؤومة التي خلفت دمارا وخرابا وحصدت أرواحا بريئة وندوبها لما تندمل بعد"، مشيرا الى ان "صلاتنا أن يكون اللبنانيون قد تعلموا من دروس الماضي وأن تكون صور الحرب محفورة في ذاكرتهم كي لا تتكرر، وأن يشدوا العزم من أجل بناء دولة قوية موحدة لا تزعزعها رياح حرب أخرى، ولا تقوى عليها يد الشر فتخربها، وتبعثرها وهي لم تنهض بعد".

ودعا عودة "لنضع رجاءنا على ابن الله الذي سيتألم من أجلنا، ويموت ثم يقوم مخلصا إيانا، كي يخلص لبنان ويزرع فرح قيامته في قلوبنا".