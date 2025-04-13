شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: حزب الوفد يستعد للاستحقاق النيابي بتمثيل مشرف لكل فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد في فتح أبواب تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات النيابية المقبلة من أعضاء الوفد، تمهيدا لدراستها واختيار ممثلي الحزب في خوض هذا السباق بما يليق بمكانة وتاريخ حزب الوفد العريق.

وأكد النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، أن فتح باب تلقي اوراق راغبي الترشح للمجالس النيابية من الوفديين جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذي أكد على ضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة والأقباط، والشباب، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، حتى يكون هناك تمثيلا مشرفاً وعادلاً يليق بحزب الوفد ومعبرا عن جميع فئات الشعب .

وشدد الجندي في بيان له، أن الحزب حريص على تحقيق الشفافية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع راغبي الترشح، فيمن يتحقق فيهم شروط الترشح ويتوفر فيهم الثقة ليكونوا متمكنين من التنافس وعلى قدر كبير من الوعي، إذ تتطلب المرحلة المقبلة قيادات شعبية ونيابية واعية تدرك أهمية المرحلة الراهنة.

وأوضح رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية أنه يجرى استقبال طلبات راغبي الترشح في الانتخابات النيابية من أعضاء الوفد يوميا من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساءً ، لافتاً ان اللجنة بدأت من أمس في تلقي رغبات الترشح وتنتهى يوم ٢٤ من الشهر الجارى .

وأكد المهندس حازم الجندي حرص اللجنة على تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية بين جميع راغبي الترشح، وأنه بعد الانتهاء من تلقي طلبات راغبي الترشح سوف تقوم لجنة من وفد الغربية بتسليم تلك الطلبات إلى مقر الحزب الرئيس بالدقى لإختيار المرشحين طبقاً للقواعد التى يضعها الحزب في اختيار مرشحيه .