أفادت معلومات لـ”النشرة” أن الماكينتين الانتخابيتين لحركة أمل وحزب الله باشرتا جولاتهما ولقاءاتهما في قرى وبلدات الجنوب والنبطية، مع تركيز واضح على خيار التزكية في الانتخابات البلدية، باعتباره حلاً لكل المشاكل و"أرقى أشكال الديمقراطية".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ماكينتا أمل وحزب الله باشرتا جولاتهما في قرى وبلدات الجنوب مع تركيز على خيار التزكية في الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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