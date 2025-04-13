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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,933 شهيدًا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,933 شهيدًا و116,045جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 21 شهيدًا و64 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هناك آلاف الشهداء موجودون تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.
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