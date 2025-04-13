“الأونروا” تؤكد نفاد الإمدادات الأساسية في غزة وتحذر من كارثة إنسانية وشيكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع انهيار الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر.

وأكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما في بيان أن جميع الإمدادات الأساسية باتت على وشك النفاد.

وشددت المسؤولة الأممية على أن الاستجابة الدولية العاجلة أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة الملايين داخل القطاع.

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