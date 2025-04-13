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الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة

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  • الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ فجر اليوم، المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية داخل المستشفى الأهلي، أن القصف الإسرائيلي طال قسم الطوارئ، وأدى إلى اشتعال النيران في أقسام أخرى، متسببًا في خروج المرضى والجرحى، وتوقف الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لنحو مليون فلسطيني.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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