زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ميانمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ساحل ميانمار الجنوبي.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل, أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا مما أثار حالة من القلق بين السكان، خاصة في ظل استمرار عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار في مناطق مثل ماندالاي وساغينغ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وأكدت منظمات الإغاثة أن الأوضاع الإنسانية ما تزال حرجة، ويعاني النازحون من نقص في الغذاء والمأوى، بينما تعرقل الأمطار الموسمية جهود الإنقاذ، وقد جددت الأمم المتحدة دعوتها لتقديم مساعدات عاجلة لدعم المتضررين.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة جراء الزلزال

نسخ الرابط تم نسخ الرابط