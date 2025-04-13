شكرا لقرائتكم خبر عن "السايس" بين "التنظيم والبلطجة وفرض الإتاوات".. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "السايس بين التنظيم والبلطجة وفرض الإتاوات"، استعرض خلاله المجهودات المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لضبط الشارع بعد ورود عدد من الشكاوى لقاطني القاهرة من إنتشار ظاهرة "السايس"، منادي السيارات بالشوارع، فضلا عن إستغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدى السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه.

وعلى الفور - قامت مديرية أمن القاهرة خلال الأيام الماضية بتنظيم حملات دورية على منادي السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفي التراخيص الممنوحة لهم حيث أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط (3675) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمني إستمرار الحملات لضبط المخالفين – وقضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم، بمعاقبة 40 سايسا منهم بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على ضوابط مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع نظمها قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 150 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بتاريخ 14/01/2021، من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل يجب الحصول علي رخصة لمزاوله نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟ وما هي الجهة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟ وما هو اختصاص اللجنه المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟.

وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد القبض على 3675 سايس مخالف للقانون.. "السايس" بين "التنظيم والبلطجة وفرض الإتاوات".. المشرع وضع شروط وضوابط للممارسة "الشُغلانة".. وعقوبات تصل للحبس والغرامة للمخالفين.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة

برلمانى