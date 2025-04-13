مقتل شخص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة في نيويورك

أفادت إدارة الطيران المدني والشرطة بأن شخصًا واحدًا على الأقل قتل بعد تحطم طائرة صغيرة على متنها ستة أشخاص مساء أمس السبت على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوبي ألباني عاصمة ولاية نيويورك الأميركية.

واعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة كولومبيا إن الطائرة، وهي من طراز ميتسوبيشي إم يو-2 بي، سقطت في حقل موحل في الساعة 12:15 ظهرًا (16:15 بتوقيت غرينتش) في كوباك في ولاية نيويورك بالقرب من حدود ولاية ماساتشوستس وكانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا بالقرب من هدسون في نيويورك.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الحادث أسفر عن المزيد من القتلى أو المصابين.

وذكرت إدارة الطيران المدني ومكتب قائد الشرطة المحلي أن مسؤولين من المكتب الوطني لسلامة النقل سيقدمون المزيد من المعلومات اليوم الأحد.