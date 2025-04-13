زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط ميانمار

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل EMSC، إن زلزالاً ضرب وسط ميانمار بقوة 5.6 درجة، وشعر به السكان لمدة 32 ثانية. وأشار المركز الأوروبي إلى أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً.

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