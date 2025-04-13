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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط ميانمار

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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط ميانمار

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل EMSC، إن زلزالاً ضرب وسط ميانمار بقوة 5.6 درجة، وشعر به السكان لمدة 32 ثانية.

وأشار المركز الأوروبي إلى أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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