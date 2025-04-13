شكرا لقرائتكم خبر عن عشان نفهم.. يعنى إيه ميزان المدفوعات؟.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. يعنى إيه ميزان المدفوعات؟"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول ماهية ميزان المدفوعات بإعتباره هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كل الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين: الأول يسمى "المدين": وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى "الدائن": وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها.

ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كل المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضاً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى، وفي العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ في بداية العام، في الأول من شهر "يناير"، وتنتهي بنهاية العام، في الحادي والثلاثين من شهر "ديسمبر".

في التقرير التالى، نلقى الضوء على ميزان المدفوعات من حيث عناصره الثلاثة، حيث إن ميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد، ويتكون ميزان المدفوعات من 3 عناصر: "الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال"، ويقيس الحساب الجاري التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، والمدفوعات المباشرة، ويصف الحساب المالي التغيّر في الملكية الدولية للأصول، بينما يشمل حساب رأس المال جميع المعاملات المالية الأخرى، التي لا تؤثر على الإنتاج الاقتصادي للدولة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

عشان نفهم.. يعنى إيه ميزان المدفوعات؟.. المشرع اعتبره "سجل مُحاسبى" لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية لسكان البلد.. ويتكون من 3 عناصر "الحساب الجارى والحساب المالى وحساب رأس المال"





برلمانى