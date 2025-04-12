شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "عنيك فى عنينا" تهدف للحد من مسببات العمى تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت حملة أتوبيس مبادرة "عنيك في عنينا" احدى مبادرات التحالف الوطنى التي تنفذها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، في إطار الأنشطة المتنوعة التي تنظمها مؤسسات التحالف في القطاع الطبي، هدفها الأساسى هو الحد من مسببات العمى.



طاف أتوبيس المبادرة"عنيك في عنينا" ربوع محافظات الجمهورية وقدم خدمات طبية تشمل الكشف على العيون، وصرف الأدوية، وتقديم النظارات، وإجراء العمليات الجراحية.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بعمل تنظيم قوافل للقرى والمحافظات المختلفة ومن بينهم قرية العاشر من رمضان ببورسعيد، وقافلة أخرى بالتعاون مع أوركيديا للصناع الدوائية بقرية الصفراوية بأبشواي بالفيوم، وقدمت إجراء عمليات العيون لأهالي قرية عامر بالسويس. ونظمت قافلتين طبيتين للكشف عن أمراض العيون بمحافظتى الغربية وقنا وبدأت في إجراء 100عملية عيون مختلفة لعدد 100 مواطن من أهالى قنا.

وفي شهر رمضان الماضى قام أتوبيس مبادرة "عنيك في عنينا" بزيارة دار أيتام "ارسم فرحة" في منطقة المقطم، حيث قدم خدمات طبية للأطفال أبناء الدار، وشملت الزيارة فحوصات طبية مجانية للعيون للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الأدوية والنظارات الطبية اللازمة، واصطحابتهم في رحلة ترفيهية للمناطق المجاورة، كما زارت المبادرة في الشهر الكريم موائد الرحمن، وعمال النظافة، وحفظة القرآن الكريم، حيث يتم تقديم الكشف الطبي، والعلاج، والنظارات، والجراحات اللازمة بالمجان.

وذلك في إطار ما تحظى به مبادرة عنيك في عنينا من اهتمام كبير، خاصة أنها تخطت عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى القرى والنجوع. في كافة محافظات مصر.

يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار التعاون المستمر مع أوركيديا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز صحة البصر في مختلف أنحاء مصر