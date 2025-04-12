شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة «أحد السعف» والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهاني إلى شركاء الوطن وكل الإخوة والزملاء الأقباط في مصر والوطن العربي، بمناسبة الاحتفال بـ "أحد السعف"، ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم واستقباله بسعف النخيل وأغصان الزيتون.

راجيًا من الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والسلام والأمان.

حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد الموافق 13 أبريل، بأحد الشعانين، المعروف أيضًا بـ"أحد السعف"، والذى يعد من أهم المناسبات الدينية فى الأسبوع الأخير من الصوم الكبير، ويحيى الأقباط فى هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بالسعف وأغصان الزيتون، مرددين هتاف "أوصنا فى الأعالي".