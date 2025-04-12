عراقجي: طهران وواشنطن لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية واللقاء المقبل سيعقد يوم السبت

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد محادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن "طهران وواشنطن اللتين عقدتا محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان السبت لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية".

واوضح عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني، "لا نريد نحن ولا الطرف الآخر مفاوضات عقيمة، ومناقشات من أجل المناقشات، وإضاعة للوقت ومفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية"، مضيفا أن اجتماعا جديدا سيعقد "السبت المقبل" بهدف التوصل إلى اتفاق "بأسرع وقت ممكن".