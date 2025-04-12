أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد محادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن "طهران وواشنطن اللتين عقدتا محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان السبت لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية".
واوضح عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني، "لا نريد نحن ولا الطرف الآخر مفاوضات عقيمة، ومناقشات من أجل المناقشات، وإضاعة للوقت ومفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية"، مضيفا أن اجتماعا جديدا سيعقد "السبت المقبل" بهدف التوصل إلى اتفاق "بأسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: طهران وواشنطن لا تريدان مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية واللقاء المقبل سيعقد يوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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