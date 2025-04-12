"كتائب القسام": استهدفنا مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لـ"حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا مستوطنة "نير إسحاق" بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم". وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "سلاح الجو اعترض ثلاث قذائف صاروخيّة أُطلقت من غزة، من دون وقوع إصابات"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تفعيل إنذارات في مناطق مفتوحة في غلاف غزة".

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