الجيش الإسرائيلي زعم أنه أكمل تطويق رفح: فتح محور موراج الذي يقسم جنوب غزة

ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال اليوم الأخير، أنجزت قوّات الفرقة 36 فتح محور موراج، الّذي يقسم جنوب ​قطاع غزة​ بين لواء رفح وخانيونس".

وزعم في تصريح، أنّ "خلال الأسبوع الأخير، قضت القوّات على عشرات العناصر التّابعين لحركة "حماس"، ودمّرت مسارات أنفاق تحت الأرض، إلى جانب بنى تحتيّة تابعة لـ"حماس" وأكملت تطويق رفح"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش سيواصل بسط السّيطرة على محور موراج، وتنفيذ عمليّات من شأنها تصفية مسلّحين وتدمير بنى تحتيّة لـ"حماس" في المنطقة".