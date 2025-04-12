بدء المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيرانية والمبعوث الأميركي في مسقط

أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، "بدء المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي والممثّل الخاص للرّئيس الأميركي إلى الشّرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجيّة العمانيّة بدر البوسعيدي". وأوضح في تصريح، أنّ "هذه المحادثات ستُعقد في مكان حدّده المضيف العماني، حيث يجلس ممثّلو إيران والولايات المتّحدة الأميركيّة في غرف منفصلة، ​​وسيقوم الجانبان بنقل وجهات نظرهما ومواقفهما إلى بعضهما البعض من خلال وزير الخارجيّة العمانيّة".

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