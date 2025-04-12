وزير الصحة: نعمل على تطوير القوانين الخاصة بالاختصاصات الطبية كافة

رعى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه قسم العلاج الفيزيائي في الجامعة العالمية في بيروت Global University، بالتعاون مع قسم العلاج الفيزيائي في مستشفى الساحل تحت عنوان إدارة السكتة الدماغية – مقاربة عامة Stroke Management-Global Approach.

وأشار ناصر الدين إلى أن "المؤتمر العلمي يسلط الضوء على "السكتة الدماغية" التي تعتبر من أكثر الأمراض تهديدًا لحياة الفرد في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن "تأثيراتها لا تقتصر على الجوانب الجسدية بل تشمل التأثيرات النفسية والاجتماعية ما يتطلب في مواجهتها تكاتف الجهود بين جميع الإختصاصيين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومعالجين فيزيائيين، بحيث يضطلع المعالجون الفيزيائيون بدور أساسي في إعادة تأهيل المرضى وتحسين نوعية حياتهم".

وأكد أن "المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، بما يلاقي تطلع الوزارة للتعاون بين مختلف القطاعات والتخصصات الطبية في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين". ولفت إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطوير القوانين الخاصة بكافة الإختصاصات الطبية كما تعمل على إعداد خطوات جادة لتسريع الإجراءات ولا سيما أذونات ممارسة المهنة. وأكد أنه بالتعاون مع البرلمان اللبناني يتم العمل على التوصل لتأمين تغطية صحية شاملة تحقق الرعاية المطلوبة لجميع اللبنانيين.