كشف مصدر مقرّب من "حزب الله" لوكالة "فرانس برس"، أنّ "معظم المواقع العسكريّة التّابعة للحزب جنوب الليطاني، باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، موضحًا أن هناك "265 نقطة عسكريّة تابعة لـ"حزب الله"، محدّدة في جنوب الليطاني، سلّم الحزب منها قرابة 190 نقطة".
وكان قد أكّد مصدر أمني لـ"فرانس برس"، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ الجيش فكّك "معظم" المواقع العسكريّة التّابعة لـ"حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني، بالتّعاون مع قوّة "اليونيفيل" في الجنوب، مشيرًا إلى أنّ الجيش بات "في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السّيطرة الأمنيّة على كلّ المواقع الحزبيّة الموجودة في جنوب الليطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر "فرانس برس": "حزب الله" سلّم الجيش نحو 190 من أصل 265 نقطة عسكرية له جنوب الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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