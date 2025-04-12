توجّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في تصريح، بتهانيه الحارّة إلى وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، "الّذي وفي أقل من شهرين، أنهى الإجراءات الخاصة كلّها بتعيين الهيئة النّاظمة لقطاع الكهرباء، بعد تأخير دام 23 عامًا، وبعد عرقلة مقصودة رفضًا لتعيين هذه الهيئة مِن قبل كل مَن تعاقب على هذه الوزارة، منذ صدور قانون تنظيم الكهرباء 462/2002، الأمر الّذي أبقى قطاع الكهرباء مزرعةً لهم ولمحسوبيّاتهم ومصالحهم؛ وعلى حساب المواطن اللّبناني الّذي عانى طيلة هذه الفترة العتمة والظّلام".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع هنأ الصدي: أنهى الإجراءات الخاصة بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بعد تأخير لـ23 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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