ريسيتال ديني في كنيسة مار جرجس- جبيل لمناسبة أسبوع الآلام

نظّمت جمعيّة "حليم الحواط" الخيريّة ريسيتالًا دينيًّا في كنيسة مار جرجس في جبيل، لمناسبة أسبوع الآلام، أحيته المرنمة كريستيان نجار وفرقتها الموسيقيّة، في حضور عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، الوزير السّابق مروان شربل، راعيَي أبرشيّتَي جبيل والبترون المارونيّتَين المطرانَين ميشال عون ومنير خيرالله، وعدد من الشّخصيّات والفاعليّات.

ولفتت رئيسة الجمعيّة زينة الحواط كنعان، إلى أنّ "الجمعيّة تأسّست وبدأت نشاطها في الزّمن الصّعب، زمن بداية الأزمة الاقتصاديّة ووباء "كورونا"، فكان نشاطها الأوّل فتح صفوف للتّلاميذ الثّانويّين في المركز الثّقافي البلدي يوم كانت أبواب المدرسة الرّسمية مقفلة أمام أولادنا"، مشيرةً إلى أنّ "الجمعيّة ركّزت نشاطها من أجل الأطفال، وكان اهتمامها أن يعيشوا الميلاد رغم كلّ الأزمات والمشاكل، فزرعنا البسمة، صنعنا الفرح، وعشنا أجواء الميلاد معًا".

وشدّدت على أنّ "في أسبوع الآلام، نفكّر بزمن الآلام الّذي يعيشه وطننا لبنان منذ سنوات، وهذا الزّمن له نهاية، والقيامة آتية لأنّ وطن شربل ورفقا والحرديني والأخ اسطفان والبطريرك الدويهي لا يموت. وكما نقول "المسيح قام"، قريبًا سنقول بشفاعة القدّيسين: لبنان قام حقًّا قام".