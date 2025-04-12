اعتبر عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، أنّ "الحكومة أصابت باعتماد ​مجلس الخدمة المدنية​ كمرجعيّة قانونيّة لتنفيذ آليّة التّعيينات للفئة الأولى، وطبعًا لكل الفئات"، متسائلًا: "بأيّة إمكانات بشريّة وماليّة؟ وبأيّة بدلات للجان الفاحصة؟". وشدّد على أنّ "المطلوب سلسلة قرارات من الحكومة، لتمكين رئيسة المجلس المشهود لها بالكفاءة والشّفافيّة، من إنجاز المهمّة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: مطلوب قرارات من الحكومة لتمكين مجلس الخدمة المدنية من إنجاز مهمة التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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